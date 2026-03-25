Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках программы поддержки уязвимых домохозяйств, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает Харьков и Изюм и направлена ​​на людей постарше, а также семьи, оказавшихся в сложных условиях.

Основное направление программы – восстановление поврежденного жилья. Бригады производят замену дверей, устанавливают новые окна, чинят кровлю, восстанавливают стены и потолки в квартирах и частных домах.

Перед началом работ специалисты осматривают квартиру. После технической проверки определяют объем требуемого ремонта и формируют план восстановления.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители и беременные женщины. Каждое обращение рассматривается индивидуально, даже если часть документов временно отсутствует.

Для участия необходимо подготовить паспорт, подтверждение права собственности на жилье и справку доходов. Консультанты помогают оформить заявление, объясняют процедуру и сопровождают заявителей на всех этапах.

Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких пожилых людей или граждан с серьезными проблемами здоровья. Социальные работники помогают в бытовых вопросах и дают рекомендации по безопасному проживанию.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке международных партнеров и направлена ​​на улучшение жилищных условий для пострадавших от войны жителей.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей, чтобы своевременно подать заявку и получить необходимую поддержку.

