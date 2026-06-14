Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области рассматривается как временное решение для людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают владельцы частных усадеб в городах и селах региона, предоставляя переселенцам варианты длительного проживания с условием ухода за имуществом и выполнения бытовых заданий, передает Politeka.

В Жмеринском районе, в частности в селе Потоки, доступно здание с несколькими комнатами и приусадебной территорией. Объект не подключен к газоснабжению и центральному водопроводу, однако имеет колодец, печное отопление, хозяйственные постройки и сад. От жителей ждут поддержания порядка и хозяйственных дел.

Еще один вариант расположен в Гоноровке Ямпольского района. Там предлагается жилье с несколькими комнатами, печным обогревом и земельным участком. Предложение рассчитано на семьи, способные самостоятельно организовать быт в сельской среде с базовыми условиями.

В Виннице также доступна отдельная комната в кирпичном здании. Проживание предусмотрено для пожилой женщины или супругов пенсионного возраста. Есть водоснабжение, печное отопление, небольшой участок рядом, а санузел вынесен во двор.

В таком формате бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области рассматривается как временное решение для людей, готовых совмещать проживание с участием в содержании домохозяйства.

Подобные объявления демонстрируют разные модели взаимодействия между собственниками и переселенцами, где жилье предоставляется без арендной оплаты, но с договоренностью об общем быте.

Дальнейшее развитие таких предложений зависит от активности владельцев недвижимости и спроса среди внутренне перемещенных лиц, ищущих стабильные варианты поселения.

Источник: Допомагай

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