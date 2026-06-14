Подорожание продуктов в Днепропетровской области отражает более широкую национальную тенденцию.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области может произойти в ближайшие месяцы и коснется хлеба, который может прибавить до 6% стоимости, передает Politeka.

Специалисты прогнозируют плавную динамику – ориентировочно до 2% ежемесячно без резких скачков. Производители пытаются удерживать стабильность, однако экономическое давление в производственной цепи продолжает расти.

Основные факторы влияния остаются неизменными: дорожает горючее, электроэнергия, удобрения, оплата труда и техническое обслуживание. Дополнительно ситуацию усложняет военный фактор, влияющий на поставки и транспортные расходы.

По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, расходы на обработку земельных площадей выросли примерно на 35-40% по сравнению с предыдущими периодами. При этом урожайность остается относительно стабильной, что не компенсирует рост себестоимости.

В результате производители постепенно закладывают дополнительные затраты в конечную цену продукции. Это касается не только хлеба, но и других товаров повседневного спроса.

В этом контексте подорожание продуктов в Днепропетровской области отражает более широкую национальную тенденцию, где ценообразование определяется энергетическими затратами и состоянием логистических маршрутов.

Дополнительное влияние оказывают ограниченный доступ к кредитованию, кадровый дефицит и повышенные расходы на перевозки, которые остаются выше довоенного уровня.

Аналитики отмечают, что даже при стабильном урожае снижение цен не ожидается, поскольку себестоимость производства продолжает расти.

Таким образом, продовольственный рынок находится в фазе постепенной ценовой коррекции, где ключевым фактором остаются издержки производственного цикла.

Источник: obozrevatel

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