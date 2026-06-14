Денежная помощь в Днепропетровской области традиционно охватывает часть пенсионеров, ветеранов войны и не только.

В 2026 году в Днепропетровской области, как и других регионах Украины, часть граждан получит разовую денежную помощь ко Дню Независимости, сообщает Politeka.net.

Соответствующие выплаты утверждены правительственным постановлением №602, определяющим размеры государственной поддержки для социально уязвимых категорий населения, в том числе и для пенсионеров с инвалидностью.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что эта финансовая помощь традиционно охватывает ветеранов войны, лиц с инвалидностью в результате войны, бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей, а также членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. В список получателей также входят граждане с инвалидностью и другие категории, определенные действующим законодательством.

Размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости 2026 года

Самый высокий уровень единовременного пособия установлен на уровне 3 100 гривен. Такая сумма предусмотрена для лиц, имеющих особые заслуги перед государством.

Отдельно определены выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны и бывших узников концлагерей и гетто, которые были несовершеннолетними:

I группа инвалидности - 3 100 грн

II группа - 2 900 грн

III группа - 2 700 грн

По 1000 гривен в Днепропетровской области получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние заключенные нацистских концлагерей. Отдельно к этой категории относятся и граждане, родившиеся во время пребывания родителей в местах принудительного содержания.

Семьям погибших или умерших ветеранов войны и защитников Украины предусмотрена выплата в размере 650 гривен. Такую же сумму получат члены семей умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны при условии, что они не заключили повторный брак.

Еще 450 гривен насчитают участникам войны, бывшим узникам концлагерей, лицам, принудительно вывезенным на работы, а также детям партизан и подпольщиков.

Механизм начисления средств определен постановлением Кабмина №1396 от 27 декабря 2023 года.

В большинстве случаев выплаты производятся автоматически — через Пенсионный фонд Украины или соответствующие военные органы, без необходимости подачи дополнительных заявлений. В то же время граждане, не являющиеся пенсионерами и не находящиеся на военной службе, должны самостоятельно обратиться в ПФУ для оформления помощи.

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