Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали распределять благотворители организации «СпівДія» в рамках гуманитарной инициативы, направленной на поддержку пострадавших от войны семей, сообщает Politeka.

Информацию о запуске программы обнародовали на странице организации Facebook.

В команде отметили, что проект по выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове реализуется совместно с Ukraine Children's Action Project.

Главная цель инициативы – поддержать семьи с детьми, проживающими в сложных условиях, особенно в период холодов.

Волонтеры обращают внимание на серьезные трудности, с которыми сталкиваются домохозяйства в прифронтовых общинах.

Именно поэтому программа включает формирование продуктовых наборов длительного хранения и обеспечения теплыми пледами для людей, наиболее нуждающихся в помощи.

Инициатива распространяется на Харьковскую и Сумскую области, расположенные неподалеку от линии фронта, где жители регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии, трудностями отопления и ограниченным доступом к базовым товарам.

Программу реализуют при поддержке «Действий для детей Украины». В рамках этой инициативы гуманитарная помощь уже направлена ​​на сотни семей, а волонтеры продолжают работать над ее расширением.

Жители региона призывают отслеживать объявления на страницах организаций, чтобы вовремя получить поддержку и обеспечить необходимые продукты в сложный период.

Благодаря этим инициативам бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове остаются доступными даже для самых уязвимых семей в сложных условиях.

