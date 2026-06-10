Подорожание проезда в Виннице рассматривается как часть более широких изменений транспортной системы.

Подорожание проезда в Виннице сопровождается обновлением стоимости транспортных карт, решение о чем принял исполнительный комитет городского совета 21 мая 2026, передает Politeka.

Изменения касаются «Муниципальной карты винничанина» и его неперсонализированного аналога. Базовый персонализированный носитель теперь стоит 150 гривен, тогда как альтернативный вариант – 200 гривен.

В горсовете объясняют пересмотр тем, что предыдущие тарифы действовали с 2019 г. и потеряли актуальность на фоне инфляционных процессов и роста расходов на обслуживание системы.

Винница остается одним из городов, где электронная система оплаты проезда полностью интегрирована в городской транспорт и обязательна для пользования билетами.

Сравнительные данные показывают, что стоимость в Виннице выше аналогичных сервисов в других городах Украины. Например, во Львове карта стоит около 60 гривен, в Киеве — от 40 до 120 в зависимости от формата, в Ивано-Франковске — 55 гривен, в Житомире — 100 гривен.

В городской администрации отмечают, что структура тарифов в Виннице имеет особенность: одинаковая цена установлена ​​для разных способов безналичной оплаты, включая банковские карты, QR-коды и муниципальный носитель.

Отдельно подчеркивается, что приобретение билетов на проезд возможно только при наличии соответствующей карты. По данным городского информационного центра, в обращении находятся более 133 тысяч персонализированных носителей.

Также в городе рассматривается внедрение цифровой версии карты с поддержкой Google Pay и Apple Pay, которая должна упростить доступ к общественному транспорту.

На этом фоне подорожание проезда в Виннице рассматривается как часть более широких изменений транспортной системы, которые могут продолжиться с последующим пересмотром стоимости поездок в маршрутных автобусах.

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