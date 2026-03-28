Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области будет в дальнейшем направляться прежде всего людям из социально уязвимых категорий.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области частично изменяет порядок начисления.

Об обновлениях информируют органы социальной защиты. По их данным, часть переселенцев продолжит получать выплаты по-прежнему, однако для других поддержка может прекратиться после истечения определенного срока.

Стандартный период финансирования составляет шесть месяцев. После этого начисление автоматически останавливается, если человек не относится к категориям, для которых предусмотрено продление.

Ежемесячная сумма составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью. Эти средства направлены на покрытие базовых потребностей при вынужденном перемещении.

Автоматическое продление действует для наиболее уязвимых групп населения. Среди них пенсионеры с доходом до 9444 гривен, люди с инвалидностью I–II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные малыши, сироты, а также приемные семьи и детские дома семейного типа.

Дополнительную поддержку могут получать и переселенцы, официально работающие или занимающиеся предпринимательством. В таком случае предусмотрено 2000 гривен ежемесячно при непрерывной занятости не менее шести месяцев.

Заявления для продолжения подавать не нужно. Пенсионный фонд проверяет информацию о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности и принимает решение о дальнейших начислениях.

Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области будет в дальнейшем направляться прежде всего людям из социально уязвимых категорий и имеющим официальный доход.

Переселенцам рекомендуют заранее проверять собственный статус и обращаться за консультациями в соответствующие учреждения во избежание недоразумений с начислением средств.

Источник: Напенсії.

