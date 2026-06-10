Дефицит фруктов в Днепропетровской области усиливается из-за общего снижения урожайности и неравномерности поставок между регионами.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне сокращения урожая косточковых культур и погодных потерь, влияющих на предложение по всей стране, передает Politeka.

Аналитические оценки свидетельствуют: абрикосы в этом году могут потерять 40-60% урожайности, тогда как персики - 30-50% по сравнению с средними многолетними показателями. Основной причиной стали февральские и апрельские похолодания, пришедшиеся на период активного развития плодовых деревьев.

Наибольшие потери понесли центральные и южные регионы, где цветение начинается раньше, а потому растения более уязвимы к температурным колебаниям. Именно там погодные аномалии нанесли наибольший удар по завязи.

В результате внутреннее предложение может не покрыть спрос в полном объеме. Даже при дополнительном импорте баланс на рынке будет оставаться неустойчивым.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области усиливается из-за общего снижения урожайности и неравномерности поставок между регионами.

Среди основных стран-экспортеров называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. Они способны частично компенсировать недостаток, но полностью выровнять объемы поставок не смогут.

Эксперты прогнозируют разные сценарии дальнейшего роста цен — от 20–30% при умеренном сокращении урожая до 50–80% при глубоком дефиците на рынке.

Абрикосы остаются наиболее чувствительными к заморозкам культурами: даже кратковременное понижение температуры во время цветения может существенно снизить будущий урожай.

Продолжительность холодного периода также имеет значение: непродолжительные заморозки частично компенсируются естественными процессами, в то время как затяжные холода способны почти полностью уничтожить завязь.

На этом фоне ситуация в регионе рассматривается как часть более широкой тенденции сокращения предложения косточковых культур в 2026 году.

Источник: agronews

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