Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові почали розподіляти благодійники організації «СпівДія» в межах гуманітарної ініціативи, спрямованої на підтримку родин, які постраждали від війни, повідомляє Politeka.

Інформацію про запуск програми оприлюднили на сторінці організації у Facebook.

У команді зазначили, що проєкт по видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project.

Головна мета ініціативи — підтримати родини з дітьми, які проживають у складних умовах, особливо у період холодів.

Волонтери звертають увагу на серйозні труднощі, з якими стикаються домогосподарства у прифронтових громадах.

Саме тому програма включає формування продуктових наборів тривалого зберігання та забезпечення теплими пледами для людей, які найбільше потребують допомоги.

Ініціатива поширюється на Харківську та Сумську області, розташовані неподалік від лінії фронту, де мешканці регулярно стикаються з перебоями електроенергії, труднощами опалення та обмеженим доступом до базових товарів.

Програму реалізують за підтримки «Дій для дітей України». У межах цієї ініціативи гуманітарна допомога вже спрямована на сотні родин, а волонтери продовжують працювати над її розширенням.

Жителів регіону закликають відстежувати оголошення на сторінках організацій, щоб вчасно отримати підтримку та забезпечити необхідні продукти у складний період.

Завдяки цим ініціативам безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові залишаються доступними навіть для найбільш вразливих родин у складних умовах.

