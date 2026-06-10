Графики отключения света в Запорожье запланированы на 11 июня и охватят десятки адресов в городе, сообщает издание Politeka.net.

В Запорожье 11 июня продолжат действовать плановые графики отключения света, которые коснутся десятков адресов в разных районах города. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», электричество исчезнет из-за планового ремонта электрооборудования. С 09:00 до 16:00 часов будут выключать по следующим адресам в Запорожье:

  • бул. Винтера - 40, 44
  • Бетховена — 46(1), 46(2)
  • Генераторна — 1-5, 1а, 2-12, 9, 11-17, 14-24, 14/4, 16/1, 16/2, 18/1
  • Карьерная - 3, 4-12, 7-13
  • Петра Ребра - 1-7, 3-ж/б

свет, отключение электроэнергии, аварийные работы

С 09:00–17:00 часа будут выключать электронику из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточение будут продолжаться по отдельным адресам:

  • Академика Вернадского (Тимошенко) - 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, 52а
  • Алмазнв - 39, 41, 43
  • Белокопытовая - 5
  • Борисоглебская - 1-21, 2, 4-28, 23-59, 2Б, 32-38, 42-56
  • Брюлова — 2, 2А, 4, 8а
  • Владимира Мономаха (Александра Невского) - 38
  • Углегорская - 53 (оп.1)
  • Вузивська - 21, 23, 25, 25А, 27А, 28
  • Героев Крут (12 Апреля) - 63, 65, 69
  • Гончара - 73, 74, 74А, 75, 79, 83
  • Григория Чечета - 2-40, 38а, 3, 5-29
  • Дунайская - 3, 3А, 8А
  • Электролизная - 15-31, 16, 26-30, 31А
  • Этюдна — 1-23, 2-16
  • Загородная (Тольятти) - 1-17, 2-20
  • Заполярна — 33а
  • Запорожстройская - 12, 14, 16, 18, 20-62
  • Ивана Огиенко (Гастелло) - 10-20, 11-19, 21А
  • Историческая - 18, 18А, 18Б, 30, 34, 34А, 36, 36А
  • Казацкой Чайки (Верхоянская) - 1а (2 этажа), 2, 4, 8, 9 (барак), 11, 12, 14, 16-32, 25, 27-31, 34-66, 2006, гр. Звонарева (оп. 11)
  • Кругова — 171, 173
  • Леонида Приня (Лазо) — 2, 4, 6-14, 7-21, 14, 16, 16 (строительный №), 18, земельный участок №4
  • Максима Кривоноса (Тухачевского) - 1, 1а, 2-24, 3-17, 19-33, 26, 28-42
  • Медовая - 4
  • Николая Хвылевого - 1-15, 17, 2-18
  • Музыкальная - 54, 79в, 79г, 79д, 79е
  • Нежинская - 37, 54
  • Афанасия Андриевского (Зорге) - 2-18, 3-17
  • Оптимистическая - 14, 16
  • Павла Глазового (Глазунова) — 11
  • Павлокичкаска - 11, 13, 15А
  • Пехотная - 1-23, 2-34
  • Радостная - 45-53, 57, 59
  • Республиканская - 77, 79, 81, 83
  • Слобожанская (Сахалинская) — 32
  • Толстого — 1, 3, 4-22
  • Федорюка — 1, 3, 5, 7-25, 12-46, 29-45, 2-8
  • Центральная - 1, 1а, 2, 3 (2 этажа), 4, 5 (2 этажа), 5 (5 этажей), 6 (2 этажа), 7а, 7а (5 этажей), 7б, 8 (4 этажа), 8Б, 9 (4 этажа), 12, 13
  • Червоной Калины (Красноградская) - 53-73, 54-74
  • Чигиринская (Калужская) - 1-27, 2-24
  • Черноземная - 1-13, 2, 4-12, 14
  • Школьно - 2, 2а, 4, 4а
  • пр. Моторостроителей - 48, 50, 52, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60
  • пров. Встречный - 1, 1Б, 1в, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 2009
  • пров. Александра Жданенко (Невельского) - 2.

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