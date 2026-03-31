Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно через онлайн-платформу «Допомагай», которая помогает найти временное убежище в безопасных регионах Украины и за рубежом, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев недвижимости и людей, нуждающихся в жилье из-за войны.

Пользователи могут быстро просматривать объявления от частных лиц, готовых предоставить комнату или дом для проживания без оплаты. Новые варианты регулярно появляются, в частности, в населенных пунктах Полтавщины.

Среди актуальных предложений – комната в частном доме в поселке Заводское Лохвицкого района. Апартаменты имеют все необходимые удобства и доступны на любой срок для женщины с ребенком. Владельцы отмечают, что готовы принять семью в случае затруднений с отоплением в холодный период. Жилье рассчитано на двух человек.

Еще один вариант размещения предлагают в селе Козловщина Котелевского района. Речь идет о доме с газовым отоплением, водой, канализацией и душем. В помещении есть интернет, бойлер и инвертор на случай отключения электричества. Во дворе расположена летняя кухня. Владельцы ищут человека для совместного проживания и взаимной помощи, предпочитают женщину.

В населенном пункте работают магазины, школа и детский сад, также удобное транспортное сообщение с Полтавой. Проживание возможно на любой срок для одного человека.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области также предлагают в Пирятине по улице Коцюбинского. Там есть дом с тремя комнатами, газовым отоплением и необходимыми условиями. Удобства расположены во дворе, рядом находятся лес и река, а также хозяйственные постройки.

Одним из условий проживания является помощь в уходе за женщиной в возрасте 87 лет. Дом рассчитан на семьи с детьми и может принять до трех человек.

Такие инициативы помогают переселенцам быстрее найти убежище и адаптироваться к новым условиям жизни.

