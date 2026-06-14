Часть пенсионеров в Николаевской области имеет право на дополнительную денежную помощь, однако не все граждане осведомлены о возможности таких выплат, пишет Politeka.net.

Речь идет об отдельных выплатах к пенсии, которые не начисляются автоматически и требуют подачи заявления и подтверждения установленных условий. В частности, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет могут оформить ежемесячную денежную помощь в Николаевской области на уход в размере 1 038 гривен.

Для назначения такой помощи гражданин должен пройти медицинское обследование и получить заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), после чего обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины. Выплата устанавливается исключительно при условии соответствия ряду критериев.

Среди них: достижение 80-летнего возраста, получение пенсии по возрасту, одинокое проживание без трудоспособных родственников, обязанных осуществлять содержание, а также подтвержденная потребность в постоянном уходе за медицинским заключением.

Ее оформление в Николаевской области производится по заявительному принципу. Для этого необходимо обратиться к врачу для прохождения ЛКК, подготовить и подать заявление в Пенсионный фонд, а также предоставить пакет документов, в частности, паспорт, декларацию о доходах и медицинское заключение.

В Пенсионном фонде напоминают, что граждане в возрасте от 70 лет также получают ежемесячные компенсационные надбавки по возрасту. Они назначаются автоматически и не нуждаются в обращении в учреждение, однако действуют при условии, что размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

Размер возрастных доплат зависит от категории: после достижения 70 лет насчитывается 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен. При этом указанные надбавки не суммируются между собой.

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