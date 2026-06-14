В некоторых общинах Волынской области в течение следующей недели – с 15 по 21 июня 2026 – будут действовать специальные графики отключения света.

Облэнерго объявило графики отключения света в Волынской области на следующую неделю – с 15 по 21 июня 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, в связи с плановыми ремонтными работами в электросетях в течение следующей недели графики отключения света будут действовать в пределах Рожищенской городской территориальной общины в Волынской области.

По данным облэнерго, в течение двух дней, 15 и 16 июня, обесточения пройдут с 10:00 до 18:00 в городе Рожище по улицам Единства, Шевченко, Мазепы, Карьерная. Об этом сообщается на официальном сайте общины.

В течение пяти дней подряд, с 15 по 19 число, пишет Politeka, ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:

Рожище (Вербицкого, Независимости, Тычины, Александра Олеся) – с 9:00 до 17:00;

Кобче (Центральная, Набережная), Луков (Мира, Школьная, Приветливая), Мильск (Веселая, Школьная, Соборности) – с 10:00 до 17:00.

Также графики отключения света на следующей неделе коснутся Дубовской сельской территориальной общины. Там ограничения электроснабжения будут действовать во вторник, 16 июня, с 10:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Вербка (улицы Школьная, Справедливости);

Дубовое (Волынских Святых, Калиновая, Гулака-Артемовского);

Секунь (Ковельская, Вишневая).

Кроме того, в пределах Поворской сельской ТО планируются обесточивания на пятницу, 19.06. Электроэнергию будут выключать с 9:00 до 15:00 в селе Озерное на ул. Озерная.

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