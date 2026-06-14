Утверждены графики отключения света в Винницкой области на неделю с 15 по 21 июня.

Графики отключения света на неделю с 15 по 21 июня поощрят отдельные населенные пункты в Винницкой области, пишет Politeka.net.

Плановые и профилактические технические работы могут временно повлиять на стабильность электроснабжения, поэтому для упорядочения перебоев утверждены графики отключения света в Винницкой области на неделю с 15 по 21 июня.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, 15.06.2026 с 13:57–17:00 часа вводятся дополнительные графики отключений в населенном пункте Людавка. Свет исчезнет на улицах:

Космонавтив: 1, 2, 22, 30, 67, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 129, 130, 140, 149, 500.

Соборна: 17А, 22, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 502.

16.06.2026 с 09:00–17:00 часы будут действовать обесточения, которые охватят часть населенного пункта Гута-Мовчанська. Ограничение вводится по следующим адресам:

Вышнева — 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39

Гагарина — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 35

Лермонтова — 17, 18, 41

Тытова — 2, 8, 9

18.06.2026 года с 09:00–17:00 не будет электричества в городе Жмерынка, однако только по отдельным адресам:

Вячеслава Семенова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

Дмытра Донцова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.

Злагоды: 14А, 16, 18.

Калынова: 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.

Петра Чайковського: 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19.

Пивденна: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 20.

Шекинська: 55, 77, 89, 122, 126, 128, 129, 130, 132, 132/1, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 176/1, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 188/1, 190, 192, 194, 196, 198, 198А, 198Б, 200, 200/1, 202, 204, 204А, 206.

С 09:00–17:00 19.06.2026 года будут выключать электричество в населенном пункте Браилив. Обесточивание носят плановый характер и коснутся следующих улиц:

Будивельна — 9

Грушевського — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 28/4, 28А, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70А

Зализнычна — 10

Леси Украинкы

Робоча — 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32

пров. Робочый — 3, 4, 8, 10, 500.

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