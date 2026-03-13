Энергетики обнародовали дополнительные графики отключения света на 14 марта в Полтавской области.

Опубликованы дополнительные графики отключения света, которые вводятся в субботу, 14 марта, в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Информацию о планируемых ограничениях обнародовали несколько территориальных общин региона со ссылкой на данные компании «Полтаваобленерго».

С 8 до 20 часов исчезнет электричество в селе Оныщенкы, однако ограничения охватят только отдельные адреса:

Дачна — 3;

Лисова — 1, 2, 2-Б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64;

Лисна — 2Б.

Также с 8 до 20 часов не будет электричества в селе Радочыны. Свет исчезнет в домах, находящихся на улицах:

пров. Вильный — 1, 2, 3, 4;

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24;

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; вул. Садова — 2, 3, 5, 6, 10;

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12;

Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27

В селе Щербакы с 8 до 20 часов обесточат отдельные улицы. Ограничения будут продолжаться в домах, которые находятся по следующим адресам:

Богдана Хмельныцького — 10;

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вышневый — 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героив полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кильцева — 9, 11;

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропывныцького — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельныцька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революционерив — 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25;

Садова — 2.

