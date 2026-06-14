Во время плановых работ в электросетях в Одесской области в понедельник, 15 июня 2026 года, будут действовать специальные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на понедельник, 15 июня 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света 15 июня коснутся Южновского городского территориального общества в Одесской области. Там с 8:00 до 14:00 обесточивание произойдет в поселке Новые Биляри, селах Сычавка, Биляри и частично городе Южное (некоторые дома по улицам Горбатка, Новобилярская, Строителей, Коммунальная, Приморская, Победы, Химиков, Иванова, Шевченко, шоссе Старониколаевское, просп. Миру, Григорьевского Десанта).

Кроме того, как сообщают на официальном сайте общины, с 14:00 до 20:00 ограничения электроснабжения продлятся в Сычавке, Новых Бялярах и Южном (Новобилярская, Приморская, Победы, Шевченко, Коммунальная, Химиков, Иванова, шоссе Старониколаевское, просп. Григорьевского Десанта).

Также Politeka сообщает, что 15 июня 2026 года графики отключения света будут применяться в пределах Куяльницкого сельского территориального общества в Одесской области. В связи с плановыми профилактическими работами в электросетях там ориентировочно с 8:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Гонората;

Глубочек (ул. Центральная);

Старая Кульна (Молодежная).

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