Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти через онлайн платформу.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне через онлайн-платформу «Допомагай», яка допомагає знайти тимчасовий прихисток у безпечних регіонах України та за кордоном, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує власників нерухомості й людей, які потребують житла через війну.

Користувачі можуть швидко переглядати оголошення від приватних осіб, які готові надати кімнату або будинок для проживання без оплати. Нові варіанти регулярно з’являються, зокрема у населених пунктах Полтавщини.

Серед актуальних пропозицій — кімната у приватному будинку в селищі Заводське Лохвицького району. Помешкання має всі необхідні зручності та доступне на будь-який термін для жінки з дитиною. Власники зазначають, що готові прийняти родину у разі труднощів з опаленням у холодний період. Житло розраховане на двох осіб.

Ще один варіант розміщення пропонують у селі Козлівщина Котелевського району. Йдеться про будинок із газовим опаленням, водою, каналізацією та душем. У приміщенні є інтернет, бойлер та інвертор на випадок відключення електрики. На подвір’ї розташована літня кухня. Власники шукають людину для спільного проживання та взаємної допомоги, перевагу надають жінці.

У населеному пункті працюють магазини, школа та дитячий садок, також є зручне транспортне сполучення з Полтавою. Проживання можливе на будь-який термін для однієї особи.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також пропонують у Пирятині на вулиці Коцюбинського. Там доступний будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням та необхідними умовами. Зручності розташовані на подвір’ї, поруч знаходяться ліс і річка, а також господарські споруди.

Однією з умов проживання є допомога у догляді за жінкою віком 87 років. Дім розрахований на сім’ї з дітьми та може прийняти до трьох осіб.

Такі ініціативи допомагають переселенцям швидше знайти прихисток і адаптуватися до нових умов життя.

