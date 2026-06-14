Подорожание продуктов в Полтавской области касается стоимости хлеба до 6%, которая в ближайшие месяцы может подняться из-за роста производственных затрат и логистических нагрузок, сообщает Politeka.

Эксперты прогнозируют ежемесячную динамику на уровне около 2% без резких колебаний. Производители пробуют сдерживать темпы пересмотра цен, но ресурсное давление продолжает усиливаться.

Основные факторы – подорожание горючего, электроэнергии, удобрений, затрат на оплату труда и обслуживание техники. Дополнительно влияет военный фактор, усложняющий поставки и повышающий себестоимость перевозок.

По оценке руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, расходы на обработку земель выросли примерно на 35-40% по сравнению с предыдущими периодами. В то же время урожайность не демонстрирует существенного прироста, что не компенсирует удорожание производства.

В итоге часть издержек равномерно переносится на конечного потребителя. В ближайшее время под давлением могут оказаться не только хлебобулочные изделия, но молочная продукция, мясные товары, овощи борщевой корзины и бакалея.

В этом контексте удорожание продуктов в Полтавской области. отражает общенациональную тенденцию, где ключевую роль играют энергетические и логистические расходы.

Дополнительное давление формируют сложности с кредитованием, дефицит рабочей силы и повышенные затраты на обслуживание техники. Это удерживает рынок в фазе постепенного пересмотра цен.

Аналитики отмечают, что даже при стабильном урожае снижение стоимости не ожидается из-за растущей себестоимости во всей производственной цепи.

Таким образом, продовольственный рынок входит в период медленной ценовой коррекции, где главным драйвером остаются издержки производства и транспортировки.

Источник: obozrevatel

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.