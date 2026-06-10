Графики отключения света в Винницкой области на 11 июня будут действовать из-за плановых профилактических работ.

Графики отключения света в Винницкой области на 11 июня не будут электричества по отдельным адресам из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 11 июня будут действовать из-за плановых профилактических работ. В этой связи часть жителей временно останется без электроэнергии на несколько часов. Продолжительность ограничений будет зависеть от объемов запланированных работ и конкретных адресов, попавших в графики отключений.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, с 10:00 до 16:00 не будет электричества в населенном пункте Турбив. Обесточение будут действовать по адресам:

Б. Хмельныцького — 3, 3/69, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

Вышнева — 10

Видродження — 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54А, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 75

Волкова — 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Володымыра Вернадського — 1, 2, 3, 3/34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 34

Волошкова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 34

Галыцькых Стрильцыв — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49

Деснянка — 1, 1/81, 2, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 29А, 31, 32, 33, 35, 35А, 36, 38, 38А, 39, 40А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81

Докучаева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

Захысныкив Украины — 17, 37, 83, 85, 87

И. Франка — 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 34А, 34Б, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 48А

Княгыни Ольгы — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35А, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 61

Леонтовыча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 56

Лысенка — 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10Г, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61

Л. Украинкы — 1, 1/44, 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 44

Мыру — 1, 47, 52А, 68, 78Б, 80, 82, 82/1, 86, 88, 88/4, 89, 90, 90А, 92, 93, 94, 96, 96А, 98, 105/169, 147, 147Б, 151А, 169, 173

М. Крывоноса — 1, 2, 3, 6, 14, 18, 23

Польова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 79

Прымырення — 7А

Соборна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 38

Шкильна — 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70

Яворськои — 1, 4, 8, 9, 10

Ярослава Мудрого — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

1-й пров. Деснянкы — 3, 4, 4А, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15

2-й пров. Деснянкы — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20

пров. Шкильный — 7, 9, 34, 36, 46

В населенном пункте Нова Прылукы с 10:00 до 16:00 не будет света, однако только по некоторым адресам. Электричества не станет на улицах:

1 Травня — 4, 47

8 Березня — 2, 3, 4, 5, 6, 7

Аграрна — 1, 1/77, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 34Б, 35, 35А, 35Б, 36, 36А, 37, 37Д, 37Ж, 37К, 38, 39, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 76А

Ваксмана — 11

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

Гагарина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 20

Кильцева — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8А, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48

Козацька — 1, 1Б, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39

Лугова — 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 57

Л. Украинкы — 50Б

Мыру — 1, 1/68, 1А, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 29Б, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41Б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131

Молодижна — 9

Набережна — 2, 4, 6, 8, 8А, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, 78

Травнева — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 13Б, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25/65, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 45, 45А, 46, 47А, 49А, 51, 53, 53А, 54, 55, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 91

Шевченка — 1, 1/43, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Яблунева — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

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