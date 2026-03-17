Графік відключення газу на 18 березня в Харкові передбачає певні побутові незручності для місцевих мешканців.

Графік відключення газу на 18 березня в Харкові введуть у зв’язку з проведенням аварійних робіт на газових мережах у Київському районі міста, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на 18 березня в Харкові передбачає оприлюднили на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газрозподільні мережі України".

Тимчасове припинення газопостачання торкнеться низки адрес. Роботи заплановані на 18.03.2026 року та пов’язані з необхідністю проведення аварійного обслуговування системи газопостачання.

У компанії закликають мешканців бути уважними та обов’язково перекрити крани перед газовими приладами, щоб уникнути можливих аварійних ситуацій після відновлення подачі блакитного палива.

Після завершення робіт підключення житлових будинків до системи газопостачання здійснюватиметься поетапно.

Для цього фахівці мають отримати доступ до всіх помешкань, аби провести обстеження внутрішньобудинкових мереж відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Лише після перевірки та дотримання необхідних процедур газопостачання буде відновлено у повному обсязі. Фахівці наголошують, що такі заходи є вимушеними та спрямовані на забезпечення безпеки споживачів і стабільної роботи газових мереж.

Графік відключення газу на 18 березня у Харкові передбачає, що тимчасово газопостачання буде відсутнє за такими адресами:

провулок Саперний — будинки №19, 21, 27, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50–52;

в’їзд 1-й Старовський — будинки №13, 15;

провулок Студентський — будинки №2, 4, 6, 8, 10;

вулиця Студентська — будинки №2, 4, 5/1, 5/2, 6/18, 15/17, 19;

вулиця Григорія Сковороди — будинки №96-А, 96.

