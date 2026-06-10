Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе повлияет на структуру расходов домохозяйств и станет одним из ключевых факторов пересмотра семейных бюджетов в ближайший период.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе предложил филиал Инфоксводоканал после обнародования обновленных расчетов, которые могут существенно изменить платежи для населения, передает Politeka.

Наибольшая корректировка касается бытовых потребителей, для которых предусмотрен кратный рост затрат на базовые сервисы.

Согласно расчетам предприятия, подача воды для населения может возрасти с 17,916 до 50,964 грн за кубометр по НДС. Водоотвод также планируют поднять – с 17,244 до 42,696 грн за аналогичный объем.

Для коммерческого сектора изменения менее резкие. В разных категориях клиентов корректировка варьируется в пределах 38–48% в зависимости от типа услуг.

Информацию об этом предоставляет Инфоксводоканал .

В компании объясняют пересмотр ростом расходов за последние годы. С 2022 года действующие тарифы не обновлялись, в то время как существенно подорожали энергоносители, топливо, реагенты и затраты на оплату труда.

Дополнительно учтены затраты, связанные с аварийными работами после атак и ликвидацией последствий погодных факторов, влиявших на инфраструктуру в конце прошлого года.

По данным предприятия, действующие поступления не покрывают фактические расходы. Это ограничивает возможность ремонта сетей, модернизации систем и решения кадровых вопросов.

После завершения обсуждения документы передали на рассмотрение в НКРЭКУ. Регулятор будет принимать окончательное решение на открытом заседании.

В случае утверждения, новые ставки начнут действовать после официальной публикации соответствующего решения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе повлияет на структуру расходов домохозяйств и станет одним из ключевых факторов пересмотра семейных бюджетов в ближайший период.

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