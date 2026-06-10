Подорожание продуктов в Одессе фиксируется в разных категориях потребительской корзины от бакалеи до мясных изделий и рыбы, где в течение мая–июня 2026 года наблюдается неравномерная, но всеобщая восходящая динамика, сообщает Politeka.

В сегменте бакалеи манка «Хуторок» (800 г) в июне имеет среднюю цену 40,25 грн. В торговых сетях Megamarket и Novus показатели колеблются от 36,99 до 43,50 грн. По сравнению с маем, когда средний уровень составил 39,42 грн., зафиксирован рост примерно на 2,00 грн. Динамика остается умеренной и стабильной, без резких скачков.

Более выраженные изменения наблюдаются в мясном сегменте. Колбаски "Алан" охотничьи полукопченые (1 кг) в июне стоят в среднем 845,48 грн. Разброс цен в торговых сетях ощутимый: от 740,94 грн в Metro до 929,00 грн в Novus. Для сравнения, в мае средний показатель составил 753,78 грн., что означает рост на 107,81 грн. в месяц. Такая динамика увязывается с увеличением производственных затрат и колебаниями закупочной стоимости сырья.

В рыбном сегменте также зафиксировано повышение. Карп потронутый (1 кг) в июне стоит в среднем 359,50 грн. В сетях цена варьируется от 329,00 до 390,00 грн. По сравнению с майским уровнем 337,78 грн., рост составляет около 40,00 грн. Это один из наиболее заметных приростов в категории белковых продуктов.

В результате подорожание продуктов в Одессе демонстрирует одновременное влияние сезонных факторов, изменений в логистике и колебаний поставок, что формирует разную скорость роста цен в разных группах товаров.

Аналитики отмечают, что наиболее чувствительно реагируют мясные и рыбные позиции, в то время как бакалея остается относительно стабильной. Общая тенденция указывает на постепенную корректировку стоимости потребительской корзины в пределах региона.

Источник: Минфин

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