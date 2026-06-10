Кроме денежной помощи для ВПЛ в Одесской области, предусмотрено индивидуальное сопровождение специалиста по кейс-менеджменту.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области доступна при соблюдении важных условий и соответствия критериям, сообщает Politeka.net.

Благотворительный фонд "Каритас Одесса УГКЦ" объявил о проведении выездной регистрации на участие в программе поддержки внутренне перемещенных лиц, которая предусматривает компенсацию расходов на аренду недвижимости. Инициатива направлена ​​на семьи, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома и нуждаются в помощи с жильем в Одессе или Одесском районе.

В рамках программы участники могут получить возмещение расходов по аренде жилья и оплату коммунальных услуг в течение шести месяцев. Кроме финансовой поддержки, предусмотрено индивидуальное сопровождение специалиста по кейс-менеджменту, который будет помогать в оформлении документов, решении социальных и бытовых вопросов, адаптации на новом месте проживания и поиске путей выхода из сложной жизненной ситуации.

Выездная регистрация на денежную помощь для ВПЛ в Одессе и Одесской области состоится в помещении хаба гуманитарного волонтерского центра «Гостиная хата».

Регистрация продлится с 15 по 17 июня с 09:00 до 15:00 по адресу: город Одесса, улица Водопроводная, 13.

Подать заявку на участие в программе может несколько категорий граждан. В частности, речь идет о вновь прибывших внутренне перемещенных лицах, переселенцах, проживающих в местах компактного размещения, семьях, арендующих жилье и находящихся под риском выселения, а также репатриантах, вернувшихся в Украину, если их жилье находится на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Организаторы отмечают, что участники программы должны самостоятельно найти жилье для аренды. В то же время команда проекта будет оказывать необходимую поддержку постепенному восстановлению финансовой стабильности семей.

Источник: Каритас Одесса УГКЦ

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