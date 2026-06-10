Запланированы графики отключения света в Черниговской области на 11 июня, связанные с проведением технических, профилактических и ремонтных работ.

Планируемые графики отключения света в Черниговской области на 11 июня являются частью комплексной программы по техническому обслуживанию энергетической инфраструктуры, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 11 июня вводятся из-за плановых профилактических работ. При выполнении работ специалисты будут проверять состояние оборудования, проводить замену отдельных элементов сети и выполнять необходимые ремонтные мероприятия для повышения надежности электроснабжения.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с 09:00–19:00 будут выключать электричество в населенном пункте Кулыкивка, однако исчезнет свет только по следующим адресам:

Валерия Сараны — 1, 1а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 62

Журавка — 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбынського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Мыру — 144, 154, 156, 158, 158а

Свободы — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37, 39

В населенном пункте Евмынка с 09:00 до 19:00 будут выключать свет. Обесточивание касается только следующих адресов:

Кыивська — 294, 316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 326А, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 337, №7422082700:01:006:0010

Насосна — 1

С 09:00 до 19:00 будут выключать электричество в населенном пункте Крехаив. Отчаянными будут оставаться отдельные улицы села:

1 Травня — 1

Березнева — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Богданенка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15

Гайова — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38

Глыныще — 1, 2, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23

Деснянська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 69А

Европейська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45В, 46, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72А, 74, 76, 77, 86А, 96, 96А

Кыивська — 1, 2, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Леси Украинкы — 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 59Б, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69Б, 69В, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78Б, 79, 80, 81, 82А, 82Б, 83, 84, 85, 86А, 89, 90, 90Б, 90Г, 90Е, 91, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А, 101, 101В, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 106Б, 107, 108, 108А, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126А, 127, 128, 128Б, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 138, 138Б, 139, 139А, 140, 141, 141А, 142, 144, 145, 147

Лыса Гора — 1, 1А, 2, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15

Лысынивська — 1, 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 11, 11А, 12, 13, 14, 15А, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 30, 31, 31А

Лисова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 35

Литочкы — 1, 3

Лугова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6В, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18В, 20, 21, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 28В, 30, 30А, 72, 73А, 76, 76А, 81, 82, 85, 141В

Молодижна — 6, 24, 28, 30, 31, 35

Москаленко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54

Набережна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28Б

Наталии Земнои — 1, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10Г, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67

Незалежности — 10, 37, 39, 68, 69

Озерна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 27, 27Б, 28, 29, 30, 37, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 50, 53, 54, 55, 75

Партызанська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 29В, 30, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 52А, 52Б, 52Г

Рожок — 1, 1В, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8, 10, 12

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 33, 35

Свято-Троицька — 1, 2, 3, 3А, 3Б, 3Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Г, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А

Соловина — 14Б

Шевченка — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18

пров. Брыгадный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16

пров. Європейськый — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10А, 14, 16

пров. Лисовый — 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9

пров. Пищаный — 1А, 2, 3, 3А, 4, 5А, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17

пров. Садовый — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7

пров. Соловиный — 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

пров. Шкильный — 2, 2А, 3А, 5, 5А, 7, 8, 14, 15.

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