Новый график движения транспорта в Киеве вводят из-за плановых ремонтных работ на кольцевой электричке, передает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба Kyiv City Express.
Изменения продлятся до 11 апреля и предполагают отмену ряда рейсов и корректировку времени последних отправлений.
В Киев сообщают, что с 26 марта по 10 апреля временно не будут курсировать следующие поезда:
- Б01 Дарница - Святошино (5:37-6:28)
- А01 Святошин - Дарница (5:46-6:34)
- А24 Дарница - Святошино (21:46-22:34)
- Б25 Святошино — Дарница (21:38–22:36)
- А25 Дарница - Святошино (22:46–23:34)
Кроме этого, 11 апреля отменены утренние рейсы:
- А02 Святошино - Дарница (5:44)
- Б01 Дарница - Святошино (5:37)
Также до 10 апреля меняется расписание последнего вечернего рейса Б25 Дарница - Святошино через станцию Почайна. Отправление из Дарницы будет несколько позже, а прибытие на конечную станцию – на 2 минуты раньше:
- Дарница 22:45 (вместо 22:37)
- Русановка 22:50–22:51
- Левобережная 22:53–22:54
- Никольская Слободка 22:56–22:57
- Воскресенка 23:00–23:01
- Радужный 23:02–23:03
- Почайна 23:11–23:12
- Куреневка 23:15–23:16
- Приорка 23:19–23:20
- Сырец 23:24–23:25
- Берестейская 23:28–23:29
- Святошино 23:36 (вместо 23:38)
Как отмечают в пресс-службе Kyiv City Express, новый график движения транспорта в Киеве вводится в связи с ремонтом путей и техническим обслуживанием станций. Работы производят поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.
Кольцевая электричка работает в столице с марта 2022 под управлением «Укрзализныци». Среди преимуществ этого вида транспорта – непрерывное движение во время воздушных тревог. Компания также добавила вечерние рейсы, чтобы пассажиры могли добраться с вокзалов в любой район Киева перед комендантским часом.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.