Новый график движения транспорта в Киеве вводят из-за плановых ремонтных работ на кольцевой электричке, передает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба Kyiv City Express.

Изменения продлятся до 11 апреля и предполагают отмену ряда рейсов и корректировку времени последних отправлений.

В Киев сообщают, что с 26 марта по 10 апреля временно не будут курсировать следующие поезда:

Б01 Дарница - Святошино (5:37-6:28)

А01 Святошин - Дарница (5:46-6:34)

А24 Дарница - Святошино (21:46-22:34)

Б25 Святошино — Дарница (21:38–22:36)

А25 Дарница - Святошино (22:46–23:34)

Кроме этого, 11 апреля отменены утренние рейсы:

А02 Святошино - Дарница (5:44)

Б01 Дарница - Святошино (5:37)

Также до 10 апреля меняется расписание последнего вечернего рейса Б25 Дарница - Святошино через станцию ​​Почайна. Отправление из Дарницы будет несколько позже, а прибытие на конечную станцию ​​– на 2 минуты раньше:

Дарница 22:45 (вместо 22:37)

Русановка 22:50–22:51

Левобережная 22:53–22:54

Никольская Слободка 22:56–22:57

Воскресенка 23:00–23:01

Радужный 23:02–23:03

Почайна 23:11–23:12

Куреневка 23:15–23:16

Приорка 23:19–23:20

Сырец 23:24–23:25

Берестейская 23:28–23:29

Святошино 23:36 (вместо 23:38)

Как отмечают в пресс-службе Kyiv City Express, новый график движения транспорта в Киеве вводится в связи с ремонтом путей и техническим обслуживанием станций. Работы производят поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Кольцевая электричка работает в столице с марта 2022 под управлением «Укрзализныци». Среди преимуществ этого вида транспорта – непрерывное движение во время воздушных тревог. Компания также добавила вечерние рейсы, чтобы пассажиры могли добраться с вокзалов в любой район Киева перед комендантским часом.

