Новий графік руху транспорту в Києві вводять через планові ремонтні роботи на кільцевій електричці, передає Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express.

Зміни триватимуть до 11 квітня та передбачають скасування низки рейсів і коригування часу останніх відправлень.

У Київ повідомляють, що із 26 березня по 10 квітня тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

Б01 Дарниця — Святошин (5:37–6:28)

А01 Святошин — Дарниця (5:46–6:34)

А24 Дарниця — Святошин (21:46–22:34)

Б25 Святошин — Дарниця (21:38–22:36)

А25 Дарниця — Святошин (22:46–23:34)

Окрім цього, 11 квітня скасовані ранкові рейси:

А02 Святошин — Дарниця (5:44)

Б01 Дарниця — Святошин (5:37)

Також до 10 квітня змінюється розклад останнього вечірнього рейсу Б25 Дарниця — Святошин через станцію Почайна. Відправлення з Дарниці буде дещо пізніше, а прибуття на кінцеву станцію — на 2 хвилини раніше:

Дарниця 22:45 (замість 22:37)

Русанівка 22:50–22:51

Лівобережна 22:53–22:54

Микільська Слобідка 22:56–22:57

Воскресенка 23:00–23:01

Райдужний 23:02–23:03

Почайна 23:11–23:12

Куренівка 23:15–23:16

Пріорка 23:19–23:20

Сирець 23:24–23:25

Берестейська 23:28–23:29

Святошин 23:36 (замість 23:38)

Як наголошують у пресслужбі Kyiv City Express, новий графік руху транспорту в Києві вводять у зв’язку з ремонтом колій та технічним обслуговуванням станцій. Роботи проводять поетапно, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.

Кільцева електричка працює в столиці з березня 2022 року під управлінням «Укрзалізниці». Серед переваг цього виду транспорту — безперервний рух під час повітряних тривог. Компанія також додала вечірні рейси, щоб пасажири могли дістатися з вокзалів до будь-якого району Києва перед комендантською годиною.

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.