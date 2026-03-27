Новий графік руху транспорту в Києві вводять через планові ремонтні роботи на кільцевій електричці, передає Politeka.net.
Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express.
Зміни триватимуть до 11 квітня та передбачають скасування низки рейсів і коригування часу останніх відправлень.
У Київ повідомляють, що із 26 березня по 10 квітня тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
- Б01 Дарниця — Святошин (5:37–6:28)
- А01 Святошин — Дарниця (5:46–6:34)
- А24 Дарниця — Святошин (21:46–22:34)
- Б25 Святошин — Дарниця (21:38–22:36)
- А25 Дарниця — Святошин (22:46–23:34)
Окрім цього, 11 квітня скасовані ранкові рейси:
- А02 Святошин — Дарниця (5:44)
- Б01 Дарниця — Святошин (5:37)
Також до 10 квітня змінюється розклад останнього вечірнього рейсу Б25 Дарниця — Святошин через станцію Почайна. Відправлення з Дарниці буде дещо пізніше, а прибуття на кінцеву станцію — на 2 хвилини раніше:
- Дарниця 22:45 (замість 22:37)
- Русанівка 22:50–22:51
- Лівобережна 22:53–22:54
- Микільська Слобідка 22:56–22:57
- Воскресенка 23:00–23:01
- Райдужний 23:02–23:03
- Почайна 23:11–23:12
- Куренівка 23:15–23:16
- Пріорка 23:19–23:20
- Сирець 23:24–23:25
- Берестейська 23:28–23:29
- Святошин 23:36 (замість 23:38)
Як наголошують у пресслужбі Kyiv City Express, новий графік руху транспорту в Києві вводять у зв’язку з ремонтом колій та технічним обслуговуванням станцій. Роботи проводять поетапно, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.
Кільцева електричка працює в столиці з березня 2022 року під управлінням «Укрзалізниці». Серед переваг цього виду транспорту — безперервний рух під час повітряних тривог. Компанія також додала вечірні рейси, щоб пасажири могли дістатися з вокзалів до будь-якого району Києва перед комендантською годиною.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.
Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.
Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.