Следует учесть графики отключений света в Кировоградской области на 11 июня при планировании работы бытовой техники и повседневных дел.

Графики отключения света в Кировоградской области на 11 июня будут продолжаться из-за ремонтов и плановых работ, пишет Politeka.net.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к возможным неудобствам, зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства. Также следует учесть графики отключений света в Кировоградской области на 11 июня при планировании работы бытовой техники и повседневных дел.

По информации прессслужбы «Кировоградоблэнерго», с 09:00 до 17:00 часов будут продолжаться обесточивание в селе Мощене. Временное отключение электроэнергии охватит ряд улиц и жилых домов по утвержденному списку адресов:

Затышна — 1–2

Медова — 1, 5, 11, 15, 19, 23, 25, 27, 31, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Небеснои сотни — 1–2, 6, 8–9, 11, 14, 16, 20, 24, 26

Незалежности — 1–2, 4–6, 9–11, 11А

Степовый пров. — 1, 7, 15, 17, 19, 21

Васыля Стуса — 14, 15, 16, 20

Прывитна — 1–8, 10–11, 15–16, 19–20, 24–27, 29, 33, 47

Театральна — 1, 2, 6, 8

Ивана Богуна — 1–5, 8, 10, 12, 22, 26

Леси Украинкы — 1А, 2–4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32

Садова — 9, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36

Еще более длинные ограничения коснутся села Протопивка. Обесточение будет длиться почти весь день с 08:00–22:00 . Графики отключения будут введены из-за планового ремонта, однако свет исчезнет только по следующим адресам:

Протопопівка

Клубна — 1–9, 11, 17

Клубный пров. — 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Набережна — 1–3, 5, 7–10, 12–13, 15, 17–18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53

Набережный пров. — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Фермерська — 2–3, 5–8, 10–11, 13

Шевченка пров. — 1–2, 10

Шевченка — 3–8, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Шкильна — 1–2, 4, 4А.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Кировоградской области: цены резко подскочили.

Также Politeka сообщала, Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области: проблема начала обостряться.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто может надеяться на получение 1000 гривен.