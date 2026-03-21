Подорожание проезда в Киевской области почувствуют те, кто регулярно пользуется популярным маршрутом, который везет пассажиров в столицу.

Подорожание проезда в Киевской области вступило в силу 10 марта, сообщает Politeka.

С этого дня перевозчики поднимут тариф на маршруте Переяслав-Киев на 50 гривен.

После подорожания проезда в Киевские области, обычный билет будет стоить 200 гривен, а для студентов и школьников с действительным студенческим или ученическим билетом – 190 гривен.

Такое решение стало логичным продолжением тенденции повышения цен на транспорт в регионе, поскольку последний раз тариф на этом маршруте менялся 11 февраля прошлого года.

Причины подорожания проезда в Киевской области эксперты называют комплексными. Основным фактором является увеличение цены на горючее, что отражается на себестоимости каждой поездки.

Дополнительно, на тарифы влияют возросшие затраты на техническое обслуживание автобусов и микроавтобусов, поскольку из-за интенсивной эксплуатации транспортных средств нужно чаще проводить ремонт и техническое освидетельствование.

Кроме того, перевозчики повысили оплату труда персонала, ведь выросли расходы на зарплаты водителей и кондукторов в связи с официальным поднятием минимальной заработной платы.

Экономическая ситуация в целом, в частности, усиление фискального давления и отсутствие компенсации за льготную перевозку пассажиров, также стала одной из причин для пересмотра тарифов.

Расписание движения маршруток остается неизменным, но пассажирам советуют внимательно планировать свое время и бюджет.

Первая отправка из Переяслава на станцию ​​метро «Позняки» начинается в 05:05, а на станции метро «Харьковская» и «Черниговская» – в 05:30.

Последний рейс отправляется в 19.30. Из Киева маршрутки отправляются с 07:20 и 07:30 с разных станций метро и последний рейс запланирован на 22:00.

