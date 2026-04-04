С начала весны специалисты фиксируют дефицит продуктов в Днепропетровской области, связанный прежде всего с нехваткой тепличных томатов на рынке, сообщает Politeka.

Сокращение предложения уже отражается на ассортименте и стоимости продукции в торговых сетях.

Основной причиной ситуации стало уменьшение производства в прифронтовых регионах, а также усложненная логистика. Значительная часть тепличных овощей раньше поступала из Каменки-Днепровской Запорожской области, где до полномасштабной войны выращивали до 30-40% этой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Эксперты отмечают, что в открытом грунте ситуация выглядит более стабильно, однако объемов для переработки недостаточно. В то же время сегмент тепличного производства постепенно восстанавливается и имеет потенциал к росту в ближайшие годы благодаря высоким ценам.

Нехватка стимулирует импорт. Продукция поступает преимущественно из Турции, Польши и Румынии, и такая тенденция будет сохраняться до появления нового урожая в Украине.

Дополнительное давление создает удорожание горючего, что влияет на себестоимость производства и транспортировки. По оценкам экономистов, это приведет к росту цен не только на овощи, но и другие товары, усиливая инфляционные процессы.

Специалисты подчеркивают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области носит контролируемый характер, однако в ближайшие месяцы потребителям следует ожидать временного повышения цен на томаты и сопутствующую продукцию.

Ожидается, что ситуация постепенно стабилизируется после поступления на рынок продукции нового урожая, что позволит сбалансировать спрос и предложение.

