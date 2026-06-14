Денежная помощь для ВПЛ в Винницкой области в рамках программы УВКБ ООН в 2026 году предусматривает финансовую поддержку для наиболее уязвимых категорий.

В 2026 году денежная помощь для ВПЛ в Винницкой области и остается актуальным инструментом поддержки, сообщает Politeka.

Программа многоцелевой финансовой поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3600 гривен на одного человека.

Общий период денежной помощи для ВПЛ в Винницкой области составляет три месяца, так что в сумме каждый участник может получить 10800 гривен.

Выплата производится один раз после подтверждения участия и начисляется на домохозяйство. В рамках этой инициативы, денежная помощь для ВПЛ в Винницкой области доступна не всем желающим, а только тем, кто отвечает определенным критериям.

В частности, заявители должны быть внутренне перемещенными лицами, получившими соответствующий статус в течение последних шести месяцев, или людьми, которые вернулись из-за границы после 24.02.2022 или возобновили проживание на постоянном адресе в Украине.

Важным условием также отсутствие получения аналогичной международной поддержки в течение последних трех месяцев.

Отдельно подчеркивается, что данная поддержка рассчитана на домохозяйства, доход которых не превышает 6318 гривен на одного человека.

Приоритет в отборе имеют семьи, относящиеся к уязвимым категориям. Речь идет об одиноких родителях с детьми, людях старше 55 лет, лицах с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Процедура получения выплаты предполагает прохождение регистрации через партнерские организации УВКБ ООН. Обычно это фонды, собирающие данные непосредственно в общинах.

При обращении заявитель должен предоставить паспорт или ID, идентификационный код, справку ВПЛ, документы детей при наличии, а также реквизиты банковского счета в формате IBAN.

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