З початку весни фахівці фіксують дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, що пов’язаний передусім із нестачею тепличних томатів на ринку, повідомляє Politeka.

Скорочення пропозиції вже позначається на асортименті та вартості продукції у торговельних мережах.

Основною причиною ситуації стало зменшення виробництва у прифронтових регіонах, а також ускладнена логістика. Значна частка тепличних овочів раніше надходила з Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, де до повномасштабної війни вирощували до 30–40% цієї продукції з високою доданою вартістю.

Експерти зазначають, що у відкритому ґрунті ситуація виглядає стабільніше, однак обсягів для переробки недостатньо. Водночас сегмент тепличного виробництва поступово відновлюється та має потенціал до зростання протягом найближчих років завдяки високим цінам.

Нестача стимулює імпорт. Продукція надходить переважно з Туреччини, Польщі та Румунії, і така тенденція зберігатиметься щонайменше до появи нового врожаю в Україні.

Додатковий тиск створює подорожчання пального, що впливає на собівартість виробництва та транспортування. За оцінками економістів, це призведе до зростання цін не лише на овочі, а й на інші товари, посилюючи інфляційні процеси.

Фахівці підкреслюють, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі має контрольований характер, однак у найближчі місяці споживачам варто очікувати тимчасового підвищення цін на томати та супутню продукцію.

Очікується, що ситуація поступово стабілізується після надходження на ринок продукції нового врожаю, що дозволить збалансувати попит і пропозицію.

