Это делает гуманитарную помощь для пенсионеров в Днепре комплексной и практичной.

В Днепре началась инициатива гуманитарной помощи для пенсионеров, направленная на поддержку уязвимых категорий населения, передает Politeka.

Проект реализует общественная организация «Будь в курсе» при поддержке международных партнеров, в частности, «ООН Женщины в Украине» и Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН.

Программа предусматривает выдачу наборов первой необходимости людям в сложных обстоятельствах. Организаторы отмечают, что свертки помогают снизить ежедневные трудности и обеспечивают психологическую стабильность получателей. Особое внимание уделяется безопасности и конфиденциальности при регистрации.

Выдача производится прозрачно: каждый участник должен подтвердить лицо подписью или фотофиксацией. Это обязательное требование доноров и часть отчетности программы.

К проекту могут присоединиться женщины от 18 лет со статусом внутренне перемещенных лиц или принадлежащие к уязвимым группам. Среди них – лица с инвалидностью, беременные, многодетные матери и матери-одиночки.

Ежедневные пакеты помогают частично покрыть базовые потребности и уменьшить финансовую нагрузку на семьи, что делает гуманитарную помощь для пенсионеров в Днепре комплексной и практической.

Также следует отметить, что организаторы советуют внимательно следить за объявлениями по регистрации, чтобы получить своевременное поддержку. Подробная информация и контакты доступны на ресурсах «Будь в курсе» или в местных центрах социальной помощи.

Проект планируют расширять, привлекая больше участников и обеспечивая постоянную поддержку старшему поколению города.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепре: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: кто может получить наборы и какие условия действуют.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: как найти свой желаемый дом.