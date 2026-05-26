Графики отключения света в Запорожье на 27 мая продлятся много часов подряд по отдельным адресам.

В Запорожье 27 мая будут действовать дополнительные графики отключения света, которые охватят десятки адресов в разных районах города, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье 27 мая вводятся в связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики объясняют, что такие меры необходимы для поддержания стабильной работы электросетей, модернизации оборудования и снижения риска аварийных ситуаций в будущем.

Как рассказали в «Запорожьеоблэнерго», 27.05.2026 года с 09:00–17:00 часов свет будут выключаться из-за планового ремонта электрооборудования. Электричество исчезнет только в домах Запорожья, расположенных на улицах:

Автодоривська — 28-64

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14-36

Бориса Гринченка — 68-84, 73-87

Валерия Лобановського — 7, 11, 13

Варнацька (Камянська) — 1-21, 2-26

Варненська (Державіна) — 26-40, 35-79

Высотна — 1-23, 2-22, 30-46, 39-47

Виктора Духовченко (Цюрупы) — 40А, 66, 91

Виктора Ткаченка (Болотныкова) — 23, 23А

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 2-16, 11-19, 11А

Гайдамацька (Двинська) — 1-7, 2-10, 9-25, 14-32, 27-33, 34-40

Гамалійська (Новочеркаська) — 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 2Д, 2И, 3-13, 4-32, 15, 15А, 17-27

Голды Меир (Сусанина) — 62-76

Гончара — 14, 19-37, 32-52

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 112-122, 125-141, 274А, 277-307

Заповитна (Батайська) — 1-27, 2-30, 15А, 31-41, 32-36, 38, 40-80, 73, 82, 84, 125, 147

Ивана Пидковы (Чытынська) — 1В, 1Ж, 1З, 1И, 2А, 2В, 2З, 3, 3А, 4-18, 5-9, 11, 11Е, 13-35, 20, 20А, 22, 24, 26-32

Игора Сікорського — 104-130, 234-272

Канивська — 1-11, 13-23, 16, 18А, 18Б, 18Г, 20-32, 2Г, 2Д, 2Ж, 2, 4, 6 (оп.3,61), 8-14

Кочубея — 47-65, 60-74

Менделеева — 31, 50

Назара Стодоли (Таганрозька) — 1-39, 2-34

Незламна (Хакаська) — 1, 1D, 5, 7

Ольгы Кобылянськои (Ногина) — 12-48, 27, 27-67

Очеретова (Давыдова) — 4-42, 10, 11, 13, 13А, 19, 25, 37-39

Политехнична — 3-11, 4-10, 12-22, 13-23

Полтавська — 51-85, 80, 84-120

Рустави — 18

Семеренка — 59-63, 60-76

Сичовых стрильцив (Арсенальна) — 51-79, 54-76

Солидарности — 70-96

Тарасивська (Червонополянська) — 1, 1А, 2, 2А, 3-27, 29-55, 57, 59-79

Трегубенка — 8, 10, 12

Учытельська — 111-117, 112-122

Чонгарська — 35-57, 36-44, 52

Соборный пр. — 228, 228А, 230, 232

пров. Геничеськый — 1-17, 2-12, 14, 19

пров. Героичный (Воркутинськый) — 1-21, 2-22

пров. Днипрорудный — 6, 8, 10, 12

пров. Женевськый — 2

пров. Морынецькый (Майкопськый) — 1-15, 2-16, 17, 18

пров. Орихивськый — 1-21, 2-28

пров. Свитлодолынськый — 1-19, 2, 4-24

пров. Спасивськый (Пысарева) — 19-35, 22

пров. Тиныстый — 1-29, 2-22

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.