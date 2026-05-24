Дефицит абрикосов в Днепропетровской области может стать частью более широкой тенденции сокращения предложения.

Дефицит абрикосов в Днепропетровской области фиксируется на фоне предупреждений о сокращении урожая косточковых культур в государстве, сообщает Politeka.

По оценкам аграрных аналитиков, потери среди ранних фруктов могут достигнуть значительных масштабов: ориентировочно 40–60% для одной группы садовых плодов и 30–50% для другой по сравнению со средними показателями сезонов.

О ситуации сообщает эксперт ассоциации Ягодничества Украины Денис Миронов, отмечающий, что погодные колебания стали ключевым фактором риска для садоводства.

Специалист объясняет: периодические похолодания с февраля по апрель привели к повреждению значительной части цветочных почек. Более всего пострадали регионы центра и юга, где растения стартуют в вегетации раньше.

Даже при частичной компенсации внутреннего рынка импортными поставками ситуация остается напряженной. Снабжение из-за границы не способны полностью перекрыть потенциальный дефицит, если потери урожая окажутся максимальными.

Среди основных направлений импорта называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. В то же время, аналитики прогнозируют рост стоимости на 20–80% в зависимости от глубины сокращения предложения.

Отдельно специалисты отмечают биологические причины потерь. Температуры от -1 до -3°C в фазе цветения способны повреждать репродуктивные части цветка, а холод ниже 10–12°C снижает активность опылителей, что дополнительно влияет на формирование плодов.

Фермеры отмечают, что кратковременные заморозки иногда позволяют частично сохранить урожай благодаря природной устойчивости растений и применению защитных технологий, тогда как длительное похолодание практически нивелирует эти меры.

В результате дефицит абрикосов в Днепропетровской области может стать частью более широкой тенденции сокращения предложения косточковых на внутреннем рынке страны.

Источник: agronews

