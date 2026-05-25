Графики отключения света в Запорожье на 26 мая продлятся по отдельным адресам.

Графики отключения света в Запорожье по десяткам адресов из-за плановых работ, запланированных на 26 мая, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 26 мая продлятся из-за профилактических работ в электросетях. Такие технические мероприятия проводятся по поддержанию стабильной работы энергосистемы, обновлению отдельных участков сети и повышению надежности электроснабжения в городе. В частности, энергетики будут выполнять проверку оборудования, замену изношенных элементов инфраструктуры и комплекс работ.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго». 26.05.2026 с 08:00–17:00 часа будут выключать электричество по отдельным адресам. В частности, свет исчезнет на улицах:



Авраменка — 1, 1 (п.1-3), 1а (п.4-6), 3, 5 (п.1-3), 5а (п.1-3), 5б, 7 (п.1,2), 7 (п.3-5), 9 (п.1,2), 9 (п.3,4), 11, 13, 15, 17, 19А

Бочарова — 10а, 10б, 12б

Пархоменка — 20а, 20б, 22, 24, 24а, 24б, 24в

Полякова — 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25

Чаривна — 159, 159А, 161, 161а, 163, 163а

Также электричество будет выключаться с 09:00–17:00 в Запорожье. Дополнительные графики отключения света будут продолжаться по десяткам адресов:

Автоклубна (Выборзька) — 33, 56

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36, 37–43

Бориса Гринченка — 68–84, 73–87

Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87

Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122

Герхарда Ремпеля (Дибенка) — 33–53, 57

Голды Меир (Сусанина) — 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а, 62–76

Дитриха Тиссена (Лихачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Зачыняєва — 75–77, 81–83

Карпатська (Анапська) — 30–32, 36, 36а

Кочубея — 47–65, 60–74

Ливобережна (Єнісейська) — 1, 2, 3, 4

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Нечыпора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18

Семеренка — 31–57, 32–58, 59–63, 60–76

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 24, 28, 30–32, 33, 34–42, 35–41

Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Фанатська (Добролюбова) — 15

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пр. Соборный — 226

пров. Березневый (Мартовскый) — 1–11, 2–10

пров. Вовчый (Ржевського) — 5–21, 2–8

пров. Днипрорудный — 6, 8, 10, 12

пров. Спасивськый — 19–35, 22

пров. Спасивськый (Пысарева) — 19–35, 22.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.