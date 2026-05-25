Графики отключения света в Запорожье по десяткам адресов из-за плановых работ, запланированных на 26 мая, сообщает Politeka.net.
Графики отключения света в Запорожье на 26 мая продлятся из-за профилактических работ в электросетях. Такие технические мероприятия проводятся по поддержанию стабильной работы энергосистемы, обновлению отдельных участков сети и повышению надежности электроснабжения в городе. В частности, энергетики будут выполнять проверку оборудования, замену изношенных элементов инфраструктуры и комплекс работ.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго». 26.05.2026 с 08:00–17:00 часа будут выключать электричество по отдельным адресам. В частности, свет исчезнет на улицах:
- Авраменка — 1, 1 (п.1-3), 1а (п.4-6), 3, 5 (п.1-3), 5а (п.1-3), 5б, 7 (п.1,2), 7 (п.3-5), 9 (п.1,2), 9 (п.3,4), 11, 13, 15, 17, 19А
- Бочарова — 10а, 10б, 12б
- Пархоменка — 20а, 20б, 22, 24, 24а, 24б, 24в
- Полякова — 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25
- Чаривна — 159, 159А, 161, 161а, 163, 163а
Также электричество будет выключаться с 09:00–17:00 в Запорожье. Дополнительные графики отключения света будут продолжаться по десяткам адресов:
- Автоклубна (Выборзька) — 33, 56
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36, 37–43
- Бориса Гринченка — 68–84, 73–87
- Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87
- Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
- Герхарда Ремпеля (Дибенка) — 33–53, 57
- Голды Меир (Сусанина) — 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а, 62–76
- Дитриха Тиссена (Лихачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
- Зачыняєва — 75–77, 81–83
- Карпатська (Анапська) — 30–32, 36, 36а
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Ливобережна (Єнісейська) — 1, 2, 3, 4
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Нечыпора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18
- Семеренка — 31–57, 32–58, 59–63, 60–76
- Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
- Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 24, 28, 30–32, 33, 34–42, 35–41
- Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Фанатська (Добролюбова) — 15
- Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- пр. Соборный — 226
- пров. Березневый (Мартовскый) — 1–11, 2–10
- пров. Вовчый (Ржевського) — 5–21, 2–8
- пров. Днипрорудный — 6, 8, 10, 12
- пров. Спасивськый — 19–35, 22
- пров. Спасивськый (Пысарева) — 19–35, 22.
