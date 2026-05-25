Графики отключения света в Запорожье по десяткам адресов из-за плановых работ, запланированных на 26 мая, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 26 мая продлятся из-за профилактических работ в электросетях. Такие технические мероприятия проводятся по поддержанию стабильной работы энергосистемы, обновлению отдельных участков сети и повышению надежности электроснабжения в городе. В частности, энергетики будут выполнять проверку оборудования, замену изношенных элементов инфраструктуры и комплекс работ.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго». 26.05.2026 с 08:00–17:00 часа будут выключать электричество по отдельным адресам. В частности, свет исчезнет на улицах:

  • Авраменка — 1, 1 (п.1-3), 1а (п.4-6), 3, 5 (п.1-3), 5а (п.1-3), 5б, 7 (п.1,2), 7 (п.3-5), 9 (п.1,2), 9 (п.3,4), 11, 13, 15, 17, 19А
  • Бочарова — 10а, 10б, 12б
  • Пархоменка — 20а, 20б, 22, 24, 24а, 24б, 24в
  • Полякова — 1, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25
  • Чаривна — 159, 159А, 161, 161а, 163, 163а

Также электричество будет выключаться с 09:00–17:00 в Запорожье. Дополнительные графики отключения света будут продолжаться по десяткам адресов:

  • Автоклубна (Выборзька) — 33, 56
  • Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36, 37–43
  • Бориса Гринченка — 68–84, 73–87
  • Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87
  • Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
  • Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
  • Герхарда Ремпеля (Дибенка) — 33–53, 57
  • Голды Меир (Сусанина) — 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а, 62–76
  • Дитриха Тиссена (Лихачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
  • Зачыняєва — 75–77, 81–83
  • Карпатська (Анапська) — 30–32, 36, 36а
  • Кочубея — 47–65, 60–74
  • Ливобережна (Єнісейська) — 1, 2, 3, 4
  • Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
  • Нечыпора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18
  • Семеренка — 31–57, 32–58, 59–63, 60–76
  • Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
  • Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 24, 28, 30–32, 33, 34–42, 35–41
  • Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
  • Фанатська (Добролюбова) — 15
  • Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
  • пр. Соборный — 226
  • пров. Березневый (Мартовскый) — 1–11, 2–10
  • пров. Вовчый (Ржевського) — 5–21, 2–8
  • пров. Днипрорудный — 6, 8, 10, 12
  • пров. Спасивськый — 19–35, 22
  • пров. Спасивськый (Пысарева) — 19–35, 22.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.