Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 25 по 31 мая продлятся много часов и охватят отдельные адреса в разных населенных пунктах, пишет Politeka.net.
Специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования, проверку состояния сетей, замену отдельных элементов инфраструктуры и комплекс работ, необходимых для поддержки стабильной работы энергосистемы. Энергетики отмечают, что такие мероприятия являются важной частью подготовки сетей к дальнейшим нагрузкам и позволяют минимизировать риски аварийных ситуаций в будущем.
На сайте "Винницаоблэнерго" опубликовали графики отключения света в Винницкой области на неделю с 25 по 31 мая.
26.05.2026 года с 09:00 до 17:00 будут отключать электроэнергию. Такие ограничения будут действовать в населенном пункте Сьомакы. Обесточат улицы:
- Молодижна: 2
- Сонячна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 123, 131, 133, 503, 503А
- Шкильна: 1А, 2, 3, 3/4, 3А, 4, 4/1, 5А, 7
- Юности: 1, 2, 3, 4, 5
- пров. Сонячный: 4
- пров. Шкильный: 1, 3, 5
27.05.2026 года с 09:00 до 17:00 не будет электричества в городе Жмерынка. Свет исчезнет только по отдельным адресам:
- Благодатный: 2
- Благодатный: 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Васыля Сымоненка: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
- Весняна: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 52
- Вызволення: 3
- Выноградна
- Витчызняна: 36, 10
- В.Мельнычна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 48, 54
- Володымыра Сосюра: 4, 4Б, 4В, 6, 7, 13, 15
- Зарична: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 500
- Зиркова: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 48
- Зоряна: 12
- Казкова: 40, 42, 44, 46, 48
- Леонида Полянського: 62, 77
- Мельныка: 58
- Мельнычна: 1, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85Е, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 113, 117, 119
- Мыхайла Старыцького: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Произдна: 18, 24, 26, 28, 30, 32, 50
- Сымона Петлюры: 4, 4А, 4А/1, 6, 6А, 6Б, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 217
- Соборна: 39, 41/1, 41А, 41Б, 61, 79, 91, 93А, 97А
- Сонячна: 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36/40, 37, 38, 40
- Трояндова: 10
29.05.2026 года с 09:00 до 17:00 не будет элетрики в населенном пункте Слобода-Межыривська. Свет будут выключать только на отдельных улицах:
- Зализнычна: 8
- Зарична: 27
- Кармалюка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- Коцюбынського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 200
- Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 515
- Мамроцькых: 2, 3, 5, 7, 8, 15, 16
- Перемогы: 2.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: как именно были пересмотрены цены.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: ситуация усложнилась.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области: кому могут приостановить выплаты.