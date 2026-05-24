Жителям региона следует знать о плановых графиках отключения света в Винницкой области на неделю с 25 по 31 мая.

Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 25 по 31 мая продлятся много часов и охватят отдельные адреса в разных населенных пунктах, пишет Politeka.net.



Специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования, проверку состояния сетей, замену отдельных элементов инфраструктуры и комплекс работ, необходимых для поддержки стабильной работы энергосистемы. Энергетики отмечают, что такие мероприятия являются важной частью подготовки сетей к дальнейшим нагрузкам и позволяют минимизировать риски аварийных ситуаций в будущем.

На сайте "Винницаоблэнерго" опубликовали графики отключения света в Винницкой области на неделю с 25 по 31 мая.

26.05.2026 года с 09:00 до 17:00 будут отключать электроэнергию. Такие ограничения будут действовать в населенном пункте Сьомакы. Обесточат улицы:

Молодижна: 2

Сонячна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 123, 131, 133, 503, 503А

Шкильна: 1А, 2, 3, 3/4, 3А, 4, 4/1, 5А, 7

Юности: 1, 2, 3, 4, 5

пров. Сонячный: 4

пров. Шкильный: 1, 3, 5

27.05.2026 года с 09:00 до 17:00 не будет электричества в городе Жмерынка. Свет исчезнет только по отдельным адресам:

Благодатный: 2

Благодатный: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Васыля Сымоненка: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Весняна: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 52

Вызволення: 3

Выноградна

Витчызняна: 36, 10

В.Мельнычна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 48, 54

Володымыра Сосюра: 4, 4Б, 4В, 6, 7, 13, 15

Зарична: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 500

Зиркова: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 20, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 48

Зоряна: 12

Казкова: 40, 42, 44, 46, 48

Леонида Полянського: 62, 77

Мельныка: 58

Мельнычна: 1, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85Е, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 113, 117, 119

Мыхайла Старыцького: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Сымона Петлюры: 4, 4А, 4А/1, 6, 6А, 6Б, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 217

Соборна: 39, 41/1, 41А, 41Б, 61, 79, 91, 93А, 97А

Сонячна: 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36/40, 37, 38, 40

Трояндова: 10

29.05.2026 года с 09:00 до 17:00 не будет элетрики в населенном пункте Слобода-Межыривська. Свет будут выключать только на отдельных улицах:

Зализнычна: 8

Зарична: 27

Кармалюка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Коцюбынського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 200

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 515

Мамроцькых: 2, 3, 5, 7, 8, 15, 16

Перемогы: 2.

