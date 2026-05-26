Графики отключения света в Кировоградской области на 27 мая вводятся за разными временными промежутками.

Графики отключения света в Кировоградской области на 27 мая вводятся в связи с проведением плановых технических работ на объектах электросети. Энергетики отмечают, что подобные мероприятия являются частью регулярного обслуживания инфраструктуры и направлены на поддержание стабильной работы энергосистемы региона.

Как предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», с 09:00–16:00 не будет электричества в населенном пункте Олександривка. Обесточат дома, расположенные на улицах:

Незалежности Украины — 74, 76, 86, 92, 96, 98

Рынкова — 1, 1А

Садова — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Добровольцив — 1, 1А, 1Б, 3, 8, 10, 12, 14, 18

Шкильна — 1–3, 3А, 4–7, 7А, 8–10, 10А, 12–17, 19–28, 28А, 29, 30А, 31–32, 32А, 33–35, 35А, 36, 37А, 38–51, 51А, 53, 55

С 09:00–17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения электричества в населенном пункте Краснопилля. Свет исчезнет по следующим адресам:

Леси Украинкы — 3–5

Паркова — 1–2, 4–6, 8, 10–14, 16–17, 21, 25, 37, 49, 55

Тясмынська — 7, 13, 15–16, 18–19, 21, 23–24, 26, 28, 34, 40

Тясмынськый пров. — 5, 10

Черкаська — 1–4, 7, 10–11, 14–15, 19, 21, 33, 38–40, 45–47, 50, 55, 58–60, 63–64, 69, 79

Вышневый пров. — 1, 3, 5

Дружбы пров. — 1–3, 5–7, 10–14

Мыру — 3, 5, 9, 17А, 19, 21, 25

Партызанив Украины — 9, 17, 23, 29, 31, 34–36, 39–40, 42, 45–46, 51

Польова — 5, 13, 21, 25

Тыха — 10

Велыка — 2–7, 10–14, 16–20, 21А, 23–25, 27, 32, 34–35, 37А, 39–40, 44, 47, 49, 53, 56–57, 60–62, 64, 68А, 69–70, 74, 76, 78, 80, 82

Ныжча — 1, 5, 10, 14, 32, 60, 66, 70, 72

Нова — 3–5, 10, 12, 14, 14А, 15–16, 20, 22, 29–30, 32

Перемогы — 1–2, 4–6, 7А, 8–10, 12, 14, 17–18, 20–21, 31–32, 36, 40, 42, 50, 54

Поштова — 2, 4–6, 13, 25А, 29

Садова — 1–2, 4–6, 11–12, 16–21, 24–27, 32–36

Тернова — 1–2, 4, 6А, 7–8, 10, 15, 19, 22, 27, 31, 36

Травнева — 2–3, 5, 9, 11–12, 16, 20–21

Хутирська — 1

Центральна — 2–4, 4А, 5, 7–10, 16, 18–19, 21, 23, 25–31, 34–35, 37, 39, 41–44, 47, 49–50, 52–55, 55А, 57, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 97, 99

Черкаська — 1–4, 7, 10–11, 14–15, 19, 21, 33, 38–39, 41, 45–47, 50, 55

Чыгырынська — 1, 4–11, 13, 16, 18, 21–22, 24, 26–27, 30, 33, 35, 38–39, 39А, 40–41, 43–44, 46–47

Шевченка — 5–6, 8, 10, 12–13, 15–16, 20, 22, 26

Шкильна — 4–5, 7–9, 11

Яблунева — 1–2, 7, 10–11, 13, 18, 22–23, 28, 30.

