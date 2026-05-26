Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области в 2026 году предусматривают возможность ежемесячной надбавки более тысячи гривен для людей старше 80 лет, сообщает Politeka.

Речь идет о фиксированной сумме 1038 гривен, которую могут получать пожилые граждане после достижения указанного возрастного порога. В то же время, автоматического начисления не происходит — действуют дополнительные критерии, определенные государственной системой социального обеспечения.

Доплаты пенсионерам в Кировоградской области доступны только тем, кто проживает самостоятельно и не имеет трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать уход. Место нахождения таких родственников не влияет на решение о назначении.

Еще одно требование касается состояния здоровья. Необходимо подтвердить необходимость постоянного ухода. Для этого сначала обращаются к семейному врачу, далее — к врачебно-консультативной комиссии, которая оформляет соответствующее медицинское заключение.

Такие выплаты чаще всего предоставляются людям с серьезными хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью, когда самостоятельное обслуживание в быту становится невозможным.

Размер ежемесячной поддержки привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и составляет 40% от этого показателя. В 2026 году базовая сумма определена на уровне 2595 гривен, что формирует указанные 1038 гривен.

Для оформления средств необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, добавив паспорт, идентификационный код и медицинское заключение. Без подтверждения состояния здоровья назначение финансовой помощи не производится.

Источник: Інформатор

