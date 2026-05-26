Дефицит продуктов в Винницкой области затронул украинский рынок, ведь косточковые культуры начали входить в фазу сокращенного предложения абрикосов и персиков после серии весенних погодных аномалий, сообщает Politeka.

По предварительным оценкам профильных аналитиков ассоциации «Ягодничество Украины», потери насаждений абрикосовых деревьев могут достигнуть 40–60%, тогда как персиковые сады демонстрируют спад на уровне 30–50% по сравнению с типичными сезонными показателями.

Причиной дефицита продуктов в Винницкой области стали резкие похолодания в феврале-апреле, поразившие раннецветущие культуры. Больше всего пострадали центральные и южные территории, где старт цветения происходит быстрее, а уязвимость растений выше.

На фоне сокращения внутреннего производства усиливается зависимость от импорта, однако он не способен полностью компенсировать потери. По прогнозам ценовая динамика может колебаться в пределах 20–80% в зависимости от объемов поставок и уровня неурожая.

Основными внешними поставщиками остаются Турция, формирующая около 39% импортного ресурса, а также Греция, Испания и Молдова. Их поставки частично стабилизируют рынок, но полностью не закрывают дефицит.

Аграрные специалисты объясняют, что критическим фактором являются не только сами заморозки, но и их продолжительность. При коротких периодах холода часть завязи сохраняется, однако длительное понижение температуры до -1…-3°C в фазе цветения приводит к гибели цветков. Дополнительно, холод ниже 10–12°C снижает активность опыления из-за ограничения работы пчел.

В случае непродолжительных похолоданий агропроизводители применяют защитные технологии – от задымления садов до обработки водяным туманом и перемешивания воздушных масс. Однако при затяжных морозах эффективность таких методов существенно падает.

В результате рынок косточковых остается под давлением погодного фактора и импортной зависимости, что формирует нестабильный ценовой коридор в новом сезоне.

Источник: agronews

