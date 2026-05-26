Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на рынке прошлогодней белокочанной капусты, где за последнюю неделю произошел резкий рост цен из-за сокращения запасов и завершения активного сезона продаж, сообщает Politeka.

По данным аналитиков платформы EastFruit, в конце прошлой недели украинские производители предлагали прошлогоднюю белокочанную капусту в диапазоне 8–15 грн/кг. Это примерно на 75% дороже, чем неделей ранее, что стало одним из самых резких скачков в сегменте овощей за последний период.

Участники рынка объясняют такую ​​динамику тем, что большинство фермерских хозяйств уже завершило основную фазу реализации урожая. В продаже остались лишь ограниченные партии продукции, в основном из прошлогодних запасов или остатков урожая 2025 года.

На этом фоне спрос остается стабильно высоким. Это позволяет производителям постепенно поднимать отпускные цены, реагируя на уменьшение предложения на внутреннем рынке.

Отдельно следует отметить, что дефицит продуктов в Днепропетровской области проявляется именно в сегменте овощной продукции длительного хранения, где сезонность имеет ключевое влияние на формирование стоимости.

Несмотря на нынешнее подорожание, аналитики подчеркивают, что белокочанная капуста сегодня в среднем все еще примерно на 77% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты рынка не исключают дальнейшего сохранения тенденции роста цен, поскольку объемы остатков продолжают сокращаться, а новые поставки на рынок практически отсутствуют.

Источник: EastFruit

