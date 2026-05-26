Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются по решению исполнительного комитета городского совета и действуют в рамках определенных социальных программ поддержки, сообщает Politeka.

Порядок получения помощи обнародован на сайте Департамента социальной политики. Право на участие имеют граждане, зарегистрированные в городе по временному проживанию после 24 февраля 2022 года.

В перечень получателей включены пожилые люди, лица с инвалидностью, а также другие социально уязвимые группы населения.

Информацию об этом предоставляет Департамент соцполитики .

Отдельно бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для матерей с детьми и законных представителей, которые ухаживают за малолетними или недееспособными лицами.

Также поддержка распространяется на детей от 3 до 18 лет. Дополнительно помощь могут получить переселенцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и состоящие на учете в городском центре социальных служб.

Лица, только что прибывшие в город и впервые оформившие справку ВПЛ, имеют право на одноразовое получение набора при условии проживания в шелтере.

В стандартном порядке выдача осуществляется один раз в месяц после подачи соответствующего заявления в органы социальной защиты по месту регистрации.

В состав пакетов входят продукты длительного хранения: мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда с мясом, макаронные изделия, чай, кофе, сахар, мед, джем и галеты.

Также следует отметить, что городские власти подчеркивают, что перечень получателей и состав наборов могут корректироваться в зависимости от имеющихся ресурсов.

