У Дніпрі розпочалася ініціатива гуманітарної допомоги для пенсіонерів, яка спрямована на підтримку вразливих категорій населення, передає Politeka.

Проєкт реалізує громадська організація «Будь в курсі» за підтримки міжнародних партнерів, зокрема «ООН Жінки в Україні» та Жіночого фонду миру й гуманітарної допомоги ООН.

Програма передбачає видачу наборів першої необхідності людям у складних життєвих обставинах. Організатори зазначають, що пакунки допомагають знизити щоденні труднощі та забезпечують психологічну стабільність отримувачів. Особливу увагу приділяють безпеці та конфіденційності під час реєстрації.

Видача здійснюється прозоро: кожен учасник повинен підтвердити особу підписом або фотофіксацією. Це обов’язкова вимога донорів і частина звітності програми.

До проєкту можуть долучитися жінки від 18 років зі статусом внутрішньо переміщених осіб або ті, хто належить до вразливих груп. Серед них — особи з інвалідністю, вагітні, багатодітні матері та матері-одиначки.

Щоденні пакунки допомагають частково покрити базові потреби та зменшити фінансове навантаження на родини, що робить гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Дніпрі комплексною та практичною.

Також варто зауважити, що організатори радять уважно слідкувати за оголошеннями щодо реєстрації, щоб вчасно отримати підтримку. Детальна інформація та контакти доступні на ресурсах «Будь в курсі» або у місцевих центрах соціальної допомоги.

Проєкт планують розширювати, залучаючи більше учасників і забезпечуючи сталу підтримку старшому поколінню міста.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Дніпрі: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: хто може отримати набори та які умови діють.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: як знайти свою бажану домівку.