Формат гуманитарной помощи в Запорожье и области для пенсионеров включает два варианта поддержки.

В Запорожье и области продолжает действовать программа гуманитарной помощи для пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.net.

Речь идет о реализации благотворительного проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», внедряемого в Запорожье и общинах региона. В его пределах предусмотрено восстановление жилья, поврежденного в результате боевых действий, а также проведение ремонтных работ в частных домах и квартирах, подвергшихся частичным разрушениям.

Как говорится на официальном сайте благотворительной организации Каритас, программа сосредоточена, прежде всего, на ликвидации наиболее критических повреждений. Среди основных видов работ – замена выбитых окон и дверей, ремонт крыш, восстановление потолочных конструкций, а также локальное восстановление электросетей и систем водоснабжения. Отдельное направление предполагает улучшение жилищных условий для внутренне перемещенных лиц, потерявших или повредивших жилье из-за войны.

Участие в программе могут принимать домохозяйства Запорожья и Запорожской области, чье имущество было повреждено после 24 февраля 2022 года и расположено на расстоянии более 20 километров от линии боевых действий. Обязательным условием является наличие подтвержденного права собственности – обращение может подать только официальный собственник жилья.

Формат гуманитарной помощи в Запорожье предусматривает два варианта: предоставление денежного гранта для самостоятельного проведения ремонта или организацию восстановительных работ с привлечением подрядных строительных компаний. При этом участники не должны получать аналогичную поддержку от государственных или других благотворительных организаций на момент подачи заявки.

Отдельно определены критерии уязвимости, учитываемые при отборе заявителей. Предпочтение отдается домохозяйствам с низким уровнем дохода — менее 6318 гривен на одного человека в месяц — или потерявшим основной источник заработка. К приоритетным категориям также относятся одинокие родители или опекуны, самостоятельно воспитывающие детей.

Особое внимание уделяется семьям с беременными женщинами и детьми раннего возраста, многодетным семьям, домохозяйствам, где проживают люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, а также одиноким пенсионерам или тем, кто не имеет семейной поддержки.

Организаторы отмечают, что заявки рассматриваются только при условии полного пакета документов, подтверждающего как право собственности, так и соответствие заявителя условиям программы.

