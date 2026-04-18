Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу системы.

В Днепропетровской области объявлено о повышении тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.net.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и водоотвода для домохозяйств, обслуживаемых ООО «КОМСИТИ».

Вода закупается у КП «Днепропроводоканал». В конце 2025 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифа на водоснабжение, что увеличило расход предприятия более чем на 21%.

Дополнительно расходы выросли из-за подорожания электроэнергии для насосов, очистки воды, топлива для аварийных бригад и повышения фонда оплаты труда в соответствии с государственными стандартами. В компании отмечают, что эти факторы оказывают непосредственное влияние на себестоимость услуг.

ООО «КОМСИТИ» подчеркивает, что корректировка тарифов необходима для стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения. Без изменений предприятие не сможет покрывать расходы по обслуживанию сетей, электроэнергии и работе аварийных служб.

Ожидаемые новые ставки:

Централизованное водоснабжение - 56,89 грн/м³ (с НДС)

Централизованный водоотвод - 46,73 грн/м³ (с НДС)

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу системы.

Жителям советуют заранее ознакомиться с новыми расценками, проверять показатели счетчиков и контролировать начисления во избежание непредвиденных затрат.

Для удобства пользователей ООО «КОМСИТИ» рекомендует планировать потребление воды и вести учет расходов, чтобы адаптировать семейный бюджет к измененным тарифам.

