Новый график движения поездов в Днепропетровской области начинает действовать из-за проведения запланированных путевых ремонтных работ, сообщает Politeka.

О важных изменениях в расписании электричек официально проинформировали на железнодорожном вокзале Каменское.

Корректировка коснулась рейсов, проходящих через железнодорожную станцию ​​Каменское-Пассажирское.

Пассажирам напоминают, что узнать подробности и уточнить информацию можно по телефону справочной службы железнодорожного вокзала 093-104-70-41.

На железной дороге отмечают, что новый график движения поездов в Днепропетровской области носит временный характер и связан с технической необходимостью обновления инфраструктуры.

Определенные изменения запланированы по маршруту пригородного №7304, соединяющего станцию ​​Каменско-Пассажирское и железнодорожные станции Днепр и Игрень.

С 08 по 12 июня этот состав полностью возвращается в свое обычное регулярное сообщение Каменское-Пасс. – Днепр-Главный. Отправление указанного пригородного поезда со станции Каменское-Пасс. пройдет в 06:27.

На концевую станцию ​​Днепр-Главный пассажиры будут прибывать в 07:18 по новому графику движения поездов в Днепропетровской области.

Основная часть корректировок по времени курсирования пригородных складов запланирована на период с 04 по 14 июня 2026 года.

В этот промежуток времени пригородный №7202 Каменское-Пасс. – Днепр-Главный будет отправляться со станции Каменское-Пасс. в 05:46 вместо обычного времени 05:43.

Прибытие этого железнодорожного состава на конечную станцию ​​Днепр-Главный намечено на 06:37.

№6008 Пятихатки – Днепр-Главный будет отправляться со станции Пятихатки в 04:47. На промежуточную станцию ​​Каменское-Пасс. состав будет прибывать в 06:46 и отправляться дальше в 06:48 вместо прежнего времени в 06:40.

На конечную станцию ​​Днепр-Главный пассажиры будут прибывать в 07:38 по летнему расписанию.

Источник: Укрзализныця

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.