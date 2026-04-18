У місті Самар оголошено про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення для домогосподарств, які обслуговує ТОВ «КОМСІТІ».

Вода закуповується у КП «Дніпроводоканал». Наприкінці 2025 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифу на водопостачання, що збільшило витрати підприємства більш ніж на 21%.

Додатково витрати зросли через подорожчання електроенергії для насосів, очищення води, палива для аварійних бригад та підвищення фонду оплати праці відповідно до державних стандартів. У компанії наголошують, що ці фактори безпосередньо впливають на собівартість послуг.

ТОВ «КОМСІТІ» підкреслює, що коригування тарифів є необхідним для стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення. Без змін підприємство не зможе покривати витрати на обслуговування мереж, електроенергію та роботу аварійних служб.

Очікувані нові ставки:

Централізоване водопостачання — 56,89 грн/м³ (з ПДВ)

Централізоване водовідведення — 46,73 грн/м³ (з ПДВ)

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області дозволяє уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безперебійну роботу системи.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з новими розцінками, перевіряти показники лічильників і контролювати нарахування, щоб уникнути непередбачених витрат.

Для зручності користувачів ТОВ «КОМСІТІ» рекомендує планувати споживання води та вести облік витрат, щоб адаптувати сімейний бюджет до змінених тарифів.

