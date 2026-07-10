Помимо возрастных доплат в Черниговской области пенсионеры могут получать и другие виды прибавок.

В Черниговской области действует система возрастных доплат и дополнительных надбавок к пенсиям, предусматривающая постепенное увеличение выплат для людей постарше, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении ПФУ.

Право на первую возрастную доплату возникает по достижении 70 лет. Размер прибавки зависит от возраста пенсионера. Граждане от 70 до 74 лет получают 300 гривен ежемесячно. Для лиц от 75 до 79 сумма растет до 456 гривен, а пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и старше, предусмотрено 570 гривен в месяц.

Выплаты начинают начисляться со дня рождения, когда человек достигает соответствующего возраста. Если дата приходится на начало месяца, пенсионер получает полную сумму прибавки. В случае, когда день рождения позже, денежные средства начисляются пропорционально количеству дней после достижения требуемого возраста.

Обращаться в Пенсионный фонд для оформления надбавки не следует, поскольку она назначается автоматически. В то же время, существует важное условие: общий размер пенсионной выплаты не должен превышать установленный предельный уровень, который в 2026 году составляет 10 340,35 грн.

При переходе к следующей возрастной категории сумма доплаты не прибавляется отдельно, а увеличивается до установленного уровня. К примеру, после достижения 75 лет фактическое повышение составляет 156 гривен, ведь предыдущая надбавка в 300 гривен уже учтена.

Помимо возрастных доплат в Черниговской области пенсионеры могут получать и другие виды повышений. В частности, граждане с особыми трудовыми заслугами перед государством имеют право на значительные надбавки, иногда доходящие до 200 процентов минимальной пенсии по возрасту.

Дополнительная поддержка предусмотрена для одиноких людей старше 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Для них установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере около 1000 грн, что помогает покрывать расходы, связанные с уходом.

Также дополнительные средства могут получать пенсионеры со сверхурочным страховым стажем. За каждый год более определенного минимума начисляется доплата, которая в среднем может составлять до 700 грн ежемесячно в зависимости от индивидуальных показателей.

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