Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не сказалось на большинстве июльских платежек, поскольку решения по пересмотру отдельных расценок еще не вступили в силу, сообщает Politeka.net.

Для жителей Одессы основные коммунальные платежи остаются без изменений. В профильных службах отмечают, что предложенные корректировки проходят необходимые этапы согласования, поэтому потребители оплачивают услуги по действующим ставкам.

Стоимость вывоза бытовых отходов определяется в зависимости от предприятия, обслуживающего конкретное здание или частное домовладение. Начисление производится в соответствии с утвержденными показателями.

Цена электроэнергии для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Владельцы двухзонных счетчиков в ночной период могут платить 2,16 гривны, что позволяет снизить расходы. Газ от поставщика «Нафтогаза» стоит 7,96 гривны за кубометр, отдельно оплачивается услуга доставки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области остается актуальным вопросом из-за возможного пересмотра стоимости водоснабжения. Согласно обнародованному проекту, предлагается установить цену 93,66 гривны за кубометр с НДС, однако документ еще не утвержден.

Пока водоснабжение вместе с водоотводом обходится потребителям примерно в 35,16 гривны за кубометр. Кроме того, действует абонентская плата за обслуживание сетей в размере 94,38 гривны.

Необходимость пересмотра объясняют увеличением затрат на электроэнергию, горючее, ремонт оборудования и содержание инженерной инфраструктуры. Именно эти факторы, по словам специалистов, оказывают влияние на экономические расчеты предприятия.

Окончательное решение будет принято после завершения всех предусмотренных процедур. К тому времени жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями местных властей и коммунальных служб, чтобы своевременно узнать возможные изменения и новые правила начисления.

Источник: novyny.live

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