Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области означает, что своевременная оплата и контроль потребления ресурсов становится ключевой.

С начала 2026 г. в Черниговской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Новые расценки касаются водоснабжения, содержания жилого фонда и вывоза мусора во всех общинах региона.

Жители получили обновленные платежки. Для частных домов месячная плата составляет 37,50 грн на человека, а для квартир многоэтажек — 36,55 грн. Счета формируются автоматически, дополнительные действия от потребителей не требуются.

В «Менакоммунсервисе» объясняют, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов на топливо, обслуживание техники и повышением заработной платы персонала. Такие изменения позволяют поддерживать стабильную работу систем обращения с отходами и обеспечить качество услуг в пиковые периоды.

На последнем заседании городского совета обсуждались социальные программы поддержки. Проект «Восстановление» предусматривает компенсации для тех, чье жилье пострадало из-за боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 грн на ремонтные работы.

Специалисты советуют оплачивать счета в срок, проверять начисления и планировать семейный бюджет. Такие меры помогают избежать долгов и штрафов, а также обеспечивают надлежащее состояние инфраструктуры.

Тарифы учитывают льготы и государственную помощь социально уязвимым категориям населения. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области включает в себя также модернизацию оборудования, плановые ремонты и обновление сетей для безопасного водоснабжения и содержания жилого фонда.

Жителям рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями, проверять актуальные расценки и возможные компенсации. Это позволяет избежать неожиданных расходов и контролировать семейный бюджет, а также гарантирует бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры.

