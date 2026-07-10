Крім вікових доплат у Чернігівській області, пенсіонери можуть отримувати й інші види надбавок.

У Чернігівській області діє система вікових доплат і додаткових надбавок до пенсій, яка передбачає поступове збільшення виплат для людей старшого віку, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Право на першу вікову доплату виникає після досягнення 70 років. Розмір надбавки залежить від віку пенсіонера. Громадяни віком від 70 до 74 років отримують 300 гривень щомісяця. Для осіб від 75 до 79 сума зростає до 456 гривень, а пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, передбачено 570 гривень на місяць.

Виплати починають нараховуватися з дня народження, коли людина досягає відповідного віку. Якщо ця дата припадає на початок місяця, пенсіонер отримує повну суму доплати. У разі, коли день народження пізніше, кошти нараховуються пропорційно кількості днів після досягнення необхідного віку.

Звертатися до Пенсійного фонду для оформлення надбавки не потрібно, оскільки вона призначається автоматично. Водночас існує важлива умова: загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати встановлений граничний рівень, який у 2026 році становить 10 340,35 грн.

При переході до наступної вікової категорії сума доплати не додається окремо, а збільшується до нового встановленого рівня. Наприклад, після досягнення 75 років фактичне підвищення становить 156 гривень, адже попередня надбавка у 300 гривень уже врахована.

Окрім вікових доплат у Чернігівській області, пенсіонери можуть отримувати й інші види підвищень. Зокрема, громадяни з особливими трудовими заслугами перед державою мають право на значні надбавки, які іноді сягають до 200 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Додаткову підтримку передбачено для самотніх людей віком понад 80 років, які потребують постійного догляду. Для них встановлена щомісячна компенсаційна виплата у розмірі близько 1 000 грн, що допомагає покривати витрати, пов’язані з доглядом.

Також додаткові кошти можуть отримувати пенсіонери з понаднормовим страховим стажем. За кожен рік понад визначений мінімум нараховується доплата, яка в середньому може становити до 700 грн щомісяця залежно від індивідуальних показників.

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